Capodanno in Sicilia all’insegna della grande musica: ecco tutti i concertoni con Mannoia, Tozzi, Pausini, Antonacci…

Quasi tutte le grandi città siciliane hanno organizzato il classico concertone di Capodanno per salutare il 2024 con i grandi nome della musica leggera italiana. Ecco in quali piazze festeggiare

Iniziamo dal capoluogo Palermo. In piazza Ruggero Settimo il Comune ha allestito il palco che stasera ospiterà Biagio Antonacci che dopo ben 25 anni ritorna in concerto in città. Il cantautore milanese sarà accompagnato dalla sua band di polistrumentisti, che delizieranno il pubblico palermitano con gli ultimi singoli estratti dall’album ‘L’Inizio’, Ovviamente ci sarà spazio per i vecchi successi dell’artista.

In piazza oltre ad Antonacci ci sarà Radio Italia, con le voci amatissime dei dj e speaker Paoletta e Mauro Marino che condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set. L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine che con la sua band presenterà al pubblico il suo repertorio. Dopo la mezzanotte la festa continuerà per ballare con il dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata.

Grandissimo evento a Catania, dove nella suggestiva piazza Duomo arriva il ‘Capodanno in musica’, trasmesso in diretta su Canale 5, condotto in diretta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che presenteranno musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, oltre agli idoli dei più giovani. Tra i grandi artisti ci saranno Umberto Tozzi, Marco Masini, Spagna, Mietta, Riccardo Fogli, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riki, Mida, e Vida Loca. Per i giovani ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Prevista anche la partecipazione dei talenti della scuola di ‘Amici’ e una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del presidente della Repubblica. L’evento è stato promosso dalla Regione siciliana in partnership con Mediaset.

Sempre nel Catanese, a Maletto, nella piazza della città a festeggere il nuovo anno ci sarà Fiorella Mannoia, tra gli artisti e interpreti della musica italiana più iconiche e amate. La cantante romana offrirà al pubblico una vibrante serata di musica dal vivo che la vedrà accompagnata dall’orchestra per esibirsi nell’emozionante veste di Fiorella Sinfonica sul palco di piazza XXIV Maggio. Durante la serata ripercorrerà in scaletta i più grandi successi del suo repertorio declinati con nuovi arrangiamenti e sfumature con il contributo dell’orchestra.

A Messina, a festeggiare la fine del 2024 ci sarà Laura Pausini e il suo speciale show di Capodanno ‘Happy 2025’ al PalaRescifina: l’ultima delle tre date previste in SICILIA con cui l’artista romagnola chiude il suo tour mondiale. Oltre alle quasi tre ore di concerto, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il pubblico di Messina, Laura Pausini ha scelto di regalare uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025.

A Siracusa in piazza Duomo ci sarà un’artista eclettico considerato tra i talenti più promettenti del cantautorato urban-pop italiano: AKA 7even che dalla mezzanotte con la sua musica e il dj set delizierà il pubblico presente. A scaldare la serata con il loro sound coinvolgente ci saranno i Babil On Suite. La conclusione della festa in piazza Duomo sarà tutta da ballare con il dj set di Ornella P in programma fino a notte inoltrata.

Ad Augusta sempre nel siracusano, per l’arrivo il nuovo anno sul palco allestito in piazza Castello, ci sarà Francesco Gabbani. Cantautore e musicista di grande richiamo, che è tra i 30 artisti big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo. A partire dalle 23 si esibirà in un live che ripercorrerà in scaletta i successi del suo repertorio divenuti brani iconici come ‘Occidentali’s Karma’, ‘Viceversa’ e tanti altri. Una serata di grande musica, per cantare, ballare con tutto il pubblico radunato in piazza e per festeggiare insieme l’arrivo del 2025.