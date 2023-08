Capretta uccisa a calci durante un 18esimo. I ragazzi postano il video sui social con le risate mentre l’animale muore

Una capretta è stata uccisa barbaramente durante una festa di un compleanno. Il proprietario ha sporto denuncia e la procura ha aperto un fascicolo per “uccisione di animali”: i ragazzi rischiano il carcere

La barbarie si è consumata domenica sera, nell’agriturismo “Sant’Isidoro”, alla periferia di Anagni. Un trentina di ragazzi – come racconta il titolare dell’attività -. erano in quel locale per festeggiare il diciottesimo compleanno di una ragazza, figlia di un esponente delle Forze dell’ordine. “Sul tardi cominciano a far baccano, ma sia ben chiaro, nessuno era ubriaco. Fanno confusione e per questo li riprendo. E dico loro di calmarsi. Ma della capretta non mi ero accorto” aggiunge il titolate.

“Me ne sono accorto – prosegue – la mattina dopo, lunedì, quando, verso le 6 esco, perché avevo un appuntamento a Roma. Ho visto la mia capretta massacrata. Ho fatto denuncia ai carabinieri che hanno identificato i ragazzi. Di più non so”.

Questi i fatti secondo quanto ricostruito da due video fatti dagli stessi ragazzi che poi postati sul social sono diventati virali, suscitando indignazione e rabbia. Nel primo si vede un ragazzo che, presa la rincorsa, colpisce violentemente a calci sulla testa la piccola capretta, mentre attorno i suoi amici si divertono, incitano il loro compagno a continuare, a non fermarsi. La capretta stramazza e una volta a terra si contorce, soffre, ma il ragazzo la colpisce di nuovo, ripetutamente, una, due, tre volte. La capretta indifesa perde i sensi, smette di respirare.

Nel secondo video si vedono i ragazzi che prendono una carriola e la utilizzano per trasportare davanti ad una finestra una scatola con dentro la capretta. Dopo averla colpita più volte viene scaraventata giù da un muretto facendole fare un volo di 3 metri, prima di rovinare a terra, ormai morta. Le immagini sono raccapriccianti anche perché si sentono le risate, gli schiamazzi e le parolacce dei compagni che erano alla festa di compleanno, che hanno assistito alla barbarie senza intervenire per evitare lo scempio.

Il proprietario dell’agriturismo dice che non si è accorto della morte della capretta, ma le terribili immagini postate come un trofeo sui social, hanno fatto scattare le indagini dei carabinieri e i gli autori del reato da codice penale, rischiano da 4 mesi a 2 anni di carcere.

L’informativa dei Carabinieri alla procura del tribunale dei minori di Roma ha consentito l’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di “uccisione di animali”, dei due adolescenti. Il pm dopo la visione del filmati ha disposto l’avvio delle indagini e i carabinieri hanno iniziato ad ascoltare tutti coloro che erano presenti alla festa di compleanno. Molti adolescenti invece di porre fine allo scempio, incitavano l’amico a non fermarsi. Il reato di “uccisione di animali» è disciplinato dall’articolo 544 bis del codice penale che prevede una reclusione da quattro a due anni per chi causa, “per crudeltà e senza necessità” la morte di un animale.

Sono quasi tutti giovani della “Fiuggi bene” che sul profilo social “noncisonoproblemi” si vedono mentre contano biglietti di 50 euro presi da un mucchio di soldi; così come stappano bottiglie di champagne per finire con un video in cui si vedono mentre seguono una gazzella dei carabinieri e, da dietro, mimano l’atto di far fuoco contro i militari.