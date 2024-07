Carabinieri usano il taser per calmare un uomo in stato di agitazione che muore per arresto cardiaco

Un uomo in stato d’agitazione, che aveva chiesto aiuto segnalando di avere i ladri in casa, è morto dopo essere stato colpito dal taser in dotazione ai carabinieri. La Procura ha aperto un’inchiesta

È successo nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio a Colle Isarco in Alto Adige. I carabinieri della Compagnia di Vipiteno sono intervenuti nell’abitazione privata di una persona (originaria di Bari) che aveva chiamato il 112, in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, intervenuti insieme al personale sanitario, quando hanno tentato di entrare nell’appartamento, l’uomo, “in evidente stato confusionale – come spiega una nota dell’Arma – dovuto presumibilmente all’uso di alcol e stupefacenti”, si è rifiutato di aprire urlando frasi sconnesse e lanciando dei mobili, il tutto mentre era al telefono con l’operatore della Centrale Operativa dei carabinieri e continuava a parlare di persone sconosciute alla sua porta, che in realtà erano i carabinieri venuti ad aiutarlo.

“Non riuscendo in nessun modo a calmarsi, l’uomo si è lanciato dalla finestra – prosegue il comunicato dei carabinieri – da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Nonostante la violenta caduta si è rialzato e si è scagliato contro i militari nel tentativo di aggredirli: a quel punto i militari hanno usato il ‘taser’ in dotazione”.

Nonostante colpito dalle scariche l’uomo continuava a opporre resistenza e i militari lo hanno immobilizzato a terra per permettere ai sanitari di poter procedere alle cure del caso. Dopo alcuni minuti però ha accusato un malore. Il medico ha effettuato le manovre di rianimazione ma dopo oltre un’ora l’uomo è morto.

Nel corso della successiva perquisizione nella stanza i Carabinieri hanno trovato alcune dosi di stupefacente, probabilmente cocaina, e alcoolici vari ritenuti la possibile causa dello stato di agitazione e di confusione in cui versava il soggetto. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso dell’uomo: disposta anche l’autopsia nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di ignoti.