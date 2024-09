Carceri, Nordio: “Sovraffollamento a causa immigrazione massiccia, i detenuti stranieri in alcune realtà superano il 50%”

“C’è stata un’immigrazione massiccia che ha portato a una popolazione carceraria” di detenuti stranieri “che supera il 30%, in alcune realtà il 50%, per reati contro il patrimonio connessi alla necessità di procurarsi da vivere”

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a SkyTg24, aggiungendo: “Una situazione critica che riguarda un po’ tutti i Paesi europei, perché si è sedimentata nel corso dei decenni”.

Secondo il ministro della Giustizia “È lì che va trovata una soluzione, non con una liberazione incondizionata. Quello su cui stiamo lavorando giorno e notte è un triplice binario: far espiare la pena per gli stranieri nei Paesi di origine; il secondo altrettanto importante è quello di sostituire la detenzione per i tossicodipendenti nelle strutture di comunità e il terzo è quello di limitare la custodia cautelare”, ha aggiunto.