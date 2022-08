Carini (PA). 33Enne cade con la moto batte la testa e muore nonostante indossasse il casco: inutili i soccorsi

Il casco non è servito a salvare la vita ad un uomo di 33 anni, deceduto a causa di una caduta dalla moto



L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in via Francesco Cangialosi, a Carini. La vittima è Roberto Sgroi di 33 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Yamaha di grossa cilindrata, quando, per cause in corso di accertamento è caduto rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto al suolo, il 33enne, nonostante indossasse il casco è morto a causa di un trauma cranico.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.