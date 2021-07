Carini (PA). Auto si schianta su un muro e s’incendia: muore un 16enne, il fratello è in gravi condizioni

Un drammatico incidente si è verificato nella notte: due fratelli sono finiti con l’auto contro un muro, uno è morto l’altro è gravissimo

È accaduto nella zona del Bivio a Villagrazia di Carini nel palermitano. Secondo una prima ricostruzione, due fratelli che viaggiavano su una lancia Y, per cause in corso si accertamento, si sono schiantati contro un muro, poi dopo una serie di carambole, l’auto si è incendiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i due fratelli, ma per uno dei due, un sedicenne, non c’è stato nulla da fare. L’altro fratello, che era alla guida, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia dagli operatori sanitari del 118 in gravi condizioni. La prognosi è riservata.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Carini che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.