Carini. Si schianta contro un muro, l’auto si ribalta e prende fuoco: infermiera 40enne muore carbonizzata

Una tragedia si è consumata questa notte nel palermitano: una donna è morta carbonizzata all’interno della sua auto dopo un violento impatto

É accaduto nella notte in via Bernardo Mattarella, all’altezza di via Amerigo Vespucci, a Villagrazia di Carini, a pochi chilometri da Palermo. La vittima è Francesca Sicurella di 40 anni, infermiera in servizio all’ospedale Cervello. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava tornando da una festa alla guida di di una Opel Mokka, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un muro. Nel violentissimo impatto, la vettura si è incendiata, la 40enne non è riuscita ad uscire dal mezzo ed è morta carbonizzata.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per la donna se non costatarne il decesso. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono condotte dalla polizia municipale che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona.