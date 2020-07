Carlentini (SR). In ferie in Sicilia riempe il carrello di spesa e tenta di fuggire: 58enne fermato ed arrestato

Ha riempito il carrello di prodotti all’inverosimile, poi arrivato davanti le casse le ha superate tentando di fuggire, ma è stato fermato ed arrestato



È accaduto in un supermercato di una nota catena nazionale di Carlentini, in provincia di Siracusa. Un uomo, S.S., di 58 anni residente a Monza, ma in ferie in Sicilia, è stato sorpreso mentre tentava di fuggire con un carrello pieno di prodotti per un valore di oltre 250 euro.

Ad accorgersi delle intenzioni dell’uomo sono stati i dipendenti del supermercato che insospettiti dall’atteggiamento di quel cliente hanno chiamato i Carabinieri, che giunti sul posto hanno fermato il 58enne che aveva già superato le casse e si accingeva ad allontanarsi dal luogo del furto con la refurtiva senza pagare.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Caserma a Carlentini e arrestato per furto, mentre i beni, composti da prodotti di vari generi merceologici sono stati restituiti al responsabile del supermercato.