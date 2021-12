Carlentini (SR). Scontro scooter- 500L: 31enne sbatte la testa contro un’auto e muore. Inutile la corsa in ospedale

Un terribile incidente si è verificato nel siracusano, un giovane di 31 anni è deceduto: inutile la corsa in ospedale

È accaduto in via Etnea di fronte al Bar Europa, a Carlentini in provincia di Siracusa. La vittima è Salvatore Buremi di 31 anni, originario di Lentini, ma residente a Carlentini. Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida del suo scooter, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 L che pare fosse in fase di manovra. Nel violento impatto il 31enne è stato sbalzato dalla sella dello scooter, finendo rovinosamente prima sull’asfalto e poi sbattendo con la testa contro la ruota dell’auto.

Subito soccorso, il giovane, apparso subito in condizioni gravissime, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lentini dove però nella tarda serata di ieri è morto. I rilevi per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono stati eseguiti dai carabinieri.