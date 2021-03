Carlentini (SR). Terribile scontro tra 3 auto: un 35enne perde la vita. Aperta inchiesta per omicidio stradale

Tragico incidente: un uomo è morto nello scontro tra tre auto. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale

È accaduto nella tarda serata di ieri in contrada San Demetrio, a Carlentini, in provincia di Siracusa. La vittima è Sergio Puglisi, 35enne originario di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Fiat 600 ed avrebbe dovuto consegnare del sushi a dei clienti di Lentini, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Bmw, nell’impatto però la sua auto è carambolata su una Toyota Yaris.

Lo scontro è stato molto violento ed il trentacinquenne è rimasto incastrato nelle lamiere del mezzo, tanto che per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e nonostante i tempestivi soccorsi degli uomini del 118, l’uomo poco dopo è deceduto. Feriti anche un uomo ed una donna, che erano negli altri veicoli e che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.