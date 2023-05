Carnevale alla Perriera. Opposizione al sindaco: “garantire spazio ai commercianti del centro storico”

I consiglieri di opposizione del Comune di Sciacca intervengono sullo spostamento del Carnevale da centro storico alla Perriera

DI SEGUITO LA NOTA STAMPA

Avremmo evitato di intervenire in questo momento che precede la manifestazione del Carnevale di Sciacca ma oggettivi problemi legati al settore turistico e commerciale che insiste nel centro storico ci spinge oggi ad esprimere la nostra opinione.

Le considerazioni, legate alle ultime vicissitudini relative all’edizione primaverile del Carnevale di Sciacca, saranno elaborate quando l’edizione 2023 sarà conclusa. Ciascuno di noi, da buon saccense, non può che auspicare la migliore riuscita per il Carnevale. Occorre, allo stesso tempo, compiere alcune precisazioni, soprattutto dopo i fatti accaduti, estremamente necessarie per il proseguo della vicenda.

La scelta di celebrare il Carnevale nel mese di Maggio non è una scelta che ha visto il coinvolgimento del Consiglio Comunale; è e rimane una precisa scelta del primo cittadino e della parte politica che lo sostiene. Le problematiche relative allo svolgimento nello storico centro antico della città è un’informazione che non è mai pervenuta e notiziata al Consiglio Comunale nella sua sede istituzionale, ovvero, l’Aula Falcone — Borsellino. La scelta finale di spostare il sito della manifestazione dal centro storico al quartiere Perriera non è stata mai riferita ai consiglieri comunali anche se il Sindaco ha sempre gli strumenti istituzionali per rendere comunicazioni al consiglio comunale.

Tutto quello che sappiamo ed abbiamo appreso ci è stato reso noto dalla stampa. In questo marasma generale, dopo aver visto le dinamiche che hanno indotto lo spostamento della manifestazione in altro sito, gradiremmo che l’amministrazione ponesse buona volontà ed accogliesse alcuni nostri suggerimenti al fine di non creare momenti di decrescita sociale ed economica del nostro territorio che, al contrario in questo periodo, dovrebbe essere in fase di crescita esponenziale. In primis sarebbe opportuno che ai commercianti ricadenti nell’antico circuito del centro storico venisse data l’opportunità di avere un punto vendita (stand commerciale) gratuito all’interno del circuito di Via Allende, mostrando cosi una tangibile presenza di un sostegno vero dopo la batosta legata agli approvvigionamenti che ogni attività ha già, da giorni, compiuto per far fronte ai giorni di Carnevale. Sarebbe, inoltre, opportuno da parte dell’Amministrazione, agevolare amministrativamente, snellendo le procedure, facendosi carico dell’organizzazione di piccoli eventi di intrattenimento nell’area antistante i diversi locali che insistono nel centro storico e che avrebbero registrato importanti presenze.

Chiediamo, ancora, al primo cittadino e alla sua giunta, di snellire e rendere celeri le autorizzazioni relative al posizionamento di tavoli e sedie nei locali della città; occorre pensare, sin da adesso, alla fase di lancio della stagione estiva che avrà inizio subito dopo l’edizione primaverile del carnevale. Chiediamo, infine, che le gratuità concesse agli ospiti delle strutture ricettive che ricadono nel centro storico della città di Sciacca, vengano comunque garantite così da non snaturare il senso di ospitalità