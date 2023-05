Carnevale di Sciacca 2023. Conto alla rovescia per la prima serata di domani sabato 20 maggio

Le abili maestranze saccensi in queste ore stanno lavorando per completare il montaggio dei maestosi carri allegorici mentre i gruppi mascherati stanno ultimando le coreografie dello spettacolo che terranno durante il corteo del carnevale e successivamente sul palco



Nel frattempo la Meridiana Eventi e l’amministrazione comunale stanno predisponendo gli ultimi dettagli del percorso di via Allende, nella zona Perriera, compresa l’istallazione degli stand e di quattro biglietterie per i giorni della festa e che sono state dislocate all’ingresso Est della via Allende, in Via Capurro, via Lanza e via Bellanca.

Confermato il servizio di bus navetta gratuito disposto dal Comune dal centro storico alla zona Perriera con frequenza ogni 20 minuti. Organizzati anche dei parcheggi auto nell’area di ammassamento mentre il parcheggio dei camper è previsto nell’ex Galoppatoio e nel Parcheggio degli autobus in Via dei Tonnaroti.

Nel frattempo le biglietterie fisiche e on line in queste ore vengono letteralmente prese d’assalto da quanti vogliono assistere allo spettacolo.

Le rivendite vengono continuamente riapprovvigionate per assicurare a tutti la possibilità di avere il biglietto a prezzo agevolato. Ricordiamo, infatti, che da sabato il biglietto avrà lo stesso prezzo sia per i residenti che per quelli che vengono da fuori cttà.