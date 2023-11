Carnevale di Sciacca 2024. Ammesse tutte le associazioni: ecco i nomi dei carri allegorici

Entra nel vivo l’ edizione 2024 del Carnevale di Sciacca: l a Commissione ha valutato positivamente tutte le istanze arrivate

La Commissione esaminatrice incaricata di valutare le proposte progettuali dei carri allegorici da ammettere alla manifestazione in programma il prossimo febbraio, ha ultimato i lavori ed ha ammesso tutte le associazioni che si sono proposte a partecipare all‘edizione 2024 del Carnevale di Sciacca in programma in due fine settimana: sabato 10 e domenica 11 febbraio, e poi sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.

Di seguito i nomi delle associazioni con i nomi dei carri del 2014

CATEGORIA A

Associazione La Nuova Isola: carro allegorico “Le false verità”;

Associazione Nuova Arte 96: carro allegorico “Vecchio cinema (in) paradiso”;

Associazione La nuova avventura: carro allegorico “L’apparenza inganna”;

Associazione La bomboniera: carro allegorico “La resa dei conti”;

Associazione Anima e cuore: carro allegorico “Che… ne… vada la pena!”;

Associazione Aurora 08: carro allegorico “Ma che voice”.

CATEGORIA B

La Commissione ha anche valutato positivamente l’istanza dell’associazione che ha presentato domanda per partecipare alla costruzione del carro allegorico di categoria B, ma la stessa associazione ha poi comunicato di non poter più dare seguito all’istanza.

PEPPE NAPPA

A realizzare il carro simbolo del Carnevale di Sciacca sarà l’associazione Ripartiamo da zero.