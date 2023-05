Carnevale di Sciacca. Definito dagli organizzatori l’ordine delle sfilate dei carri allegorici

E’ stato definito dagli organizzatori l’ordine delle sfilate dei carri allegorici sul percorso di via Allende nelle quattro giornate del Carnevale di Sciacca

QUESTO L’ORDINE DELLA SFILATA DELLA QUATTRO SERATE

SABATO 27 maggio

Come da tradizione, il primo a sfilare sarà il carro di “Peppe ‘Nnappa”. Seguirà “Lasciatemi fare” e dopo di lui “Regeneration, l’arca della salvezza”. Sfilerà quindi il carro “Metaverso: il mondo che vorrei” e come quinto sfilerà il carro “Una nuova Primavera”. A concludere le sfilate del primo giorno sarà: “The show must go on”, ovvero lo spettacolo deve continuare.

DOMENICA 28 maggio

Il via sarà dato sempre dalla sfilata del carro di “Peppe ‘Nnappa”, Re del carnevale saccense. A seguire, questa volta, sarà il carro “La nuova primavera”. Terzo carro a sfilare sarà “The show must go on” che precederà il carro “Lasciatemi fare”. Quinto sfilerà il carro “Regeneration: L’arca della salvezza” mentre a chiudere le sfilate di domenica sarà il carro “Metaverso: il mondo che vorrei”.

SABATO 3 GIUGNO

Il carro di “Peppe ‘NNappa” sarà il primo ad attraversare il corso Salvador Allende seguito, questa volta dal carro “Lasciatemi fare”. Terzo carro a sfilare è “Metaverso: il mondo che vorrei” e subito dopo sfilerà “Regeneration,: l’arca della salvezza”. Il quinto carro che sfilerà sarà “The show must go on” che precederà “Una nuova Primavera”.

DOMENICA 4 GIUGNO

“Peppe ‘Nnappa” darà sempre l’avvio alle sfilate, seguito dal carro “Metaverso: il mondo che vorrei”. Il terzo carro a sfilare sarà “Regeneration: L’arca della salvezza” che precede “Una nuova Primavera”. Quinto carro sarà “Lasciatemi fare” mentre sesto sfilerà “The show must go home”.