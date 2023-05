Carnevale di Sciacca. Domani tornano anche i bus navetta gratuiti: ecco dove e come prenderli

Il vicesindaco e assessore ai Trasporti Gianluca Fisco ricorda che domani sarà attivato il servizio gratuito di bus navetta che collegherà il centro cittadino e l’area dello svolgimento del Carnevale di Sciacca alla Perriera

Il servizio garantirà i collegamenti sabato 27 e domenica 28 maggio, ma anche nelle nuove date di sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.

Per illustrare il servizio è stata creata una mappa con linee di colori diversi: rosso, arancione e anche blu per un altro servizio.

BUS NAVETTA GRATUITI CENTRO-PERRIERA

NAVETTA CENTRO STORICO – PERRIERA (LINEA ROSSA IN FOTO)

Servizio gratuito offerto dal Comune di Sciacca, frequenza ogni 20 minuti

Sabato 27 maggio e 3 giugno: inizio servizio alle ore 14,40, fino alle 00,40

Domenica 28 Maggio e 4 giugno: inizio servizio alle ore 9,40 e fino alle 13,20; e dalle 14,40 fino alle 00,40

Percorso: Capolinea Terme Via Agatocle/Via Figuli —-> Villa Comunale Via Figuli —-> Corso Vittorio Emanuele 144 —> Piazza Porta Palermo —-> Capolinea Via Azalee/Corso Accursio Miraglia

NAVETTA PERRIERA —-> CENTRO STORICO (LINEA ARANCIONE IN FOTO)

Servizio gratuito offerto dal Comune di Sciacca

Percorso: Capolinea Via Azalee/Corso Accursio Miraglia —-> Corso Vittorio Emanuele 133 —-> Villa Comunale Via Figuli —-> Capolinea Terme Via Agatocle/Via Figuli

Frequenza: ogni 20 minuti

Sabato 27 maggio e 3 giugno inizio servizio ore 14,40 fino alle 00,40

Domenica 28 maggio e 4 giugno inizio servizio ore 9,40 fino alle 13,20 e dalle 14,40 fino alle 00,40

ALTRI SERVIZI

Sarà inoltre attivata una navetta che, nel quartiere Perriera, collegherà il tratto della cosiddetta “area di ammassamento” e piazza La Rosa. Questi i dettagli.

NAVETTA PERRIERA AREA AMMASSAMENTO —-> PERRIERA PIAZZA LA ROSA (LINEA BLU IN FOTO)

Servizio 2€ – parcheggio area ammassamento gratuito

Percorso: Capolinea Area Ammassamento <—-> Capolinea Piazza La Rosa

Frequenza: ogni 15 minuti

Sabato 27 maggio e 3 giugno: inizio servizio ore 14,40 fino alle 00,40

Domenica 28 maggio e 4 giugno: inizio servizio ore 9,40 e fino alle 13,20; e dalle 14,40 fino alle 00,40

INGRESSO AUTOBUS TURISTICI E CAMPER

Per Autobus turistici e camper l’ingresso è Sciacca Ovest lungo la SS115, zona Perriera Stadio Alternativo

PARCHEGGI

Parcheggio auto area di ammassamento

Parcheggio Camper è previsto nell’ex Galoppatoio

Parcheggio Autobus Via dei Tonnaroti