Carnevale di Sciacca: Ecco l’elenco delle vie che rientrano nella zona rossa dove i residenti non pagheranno il ticket

La Meridiana Eventi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sciacca, ha completato l’elenco delle vie che rientrano nella zona rossa del prossimo Carnevale

“Ricordiamo che i residenti in una di queste vie – comunica la Meridiana Eventi – non pagheranno alcun biglietto per muoversi all’interno dell’area. Qualora fossero usciti dalla zona rossa per motivi personali, potranno rientrare gratuitamente dopo aver mostrato ai varchi un documento di riconoscimento dal quale si evinca la via di residenza.

Per facilitare l’indicazione di queste vie alleghiamo al comunicato stampa due elenchi in formato Pdf. Uno riporta le vie in ordine alfabetico e l’altro in senso antiorario. Per qualsiasi dubbio, ricordiamo che vi sono diversi mezzi per avere ulteriori chiarimenti.

Si potrà telefonare o scrivere su Whatsapp al numero 331 4608870, oppure inviare una mail a info@carnevalesciacca2023.it, o ancora ci si potrà recare di persona all’infopoint della Merdiana Eventi in Corso Vittorio Emanuele, 102 (accanto al bar Florio)”.

DI SEGUITO TUTTE LE VIE INTERESSATE