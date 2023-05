Carnevale di Sciacca. Monte: “auspico che crei un indotto economico importante per la nostra città”

Il carnevale di Sciacca, nella sua versione primaverile, è ormai alle porte. Una calendarizzazione che, auspichiamo, possa creare un indotto economico importante per la nostra città

È indubbio che, in quelle giornate, sarebbe opportuno garantire una corretta fruizione di tutti gli spazi museali cittadini così da offrire, a quanti giungeranno in città, la possibilità di conoscere i nostri beni monumentali e, dunque, la nostra storia.

Dispiace dover evidenziare che il Museo del Carnevale di Sciacca, sito in contrada Perriera, non sarà fruibile; il luogo che meglio rappresenta la nostra storica carnascialesca è ridotto ad un colabrodo. Il problema persiste ormai da anni ma non si è ancora provveduto a trovare una soluzione operativa finalizzata alla riapertura.

Ho avuto modo di confrontarmi anche con il consigliere Ambrogio che, in questi anni, ha sempre attenzionato la funzionalità di quell’area. Cercando sul noto motore di ricerca Google è possibile trovare la dicitura “Temporaneamente chiuso”.

Auspico vivamente che, nei prossimi mesi, si possano trovare i fondi per ridare lustro a quel piccolo Polo museale che racchiude storia e sentimenti del popolo saccense che ama il Carnevale.