Carnevale di Sciacca, Silvio Alessi: “nonostante i problemi tutto pronto per il via di sabato prossimo”

“Finalmente ci siamo. Mancano solo pochi giorni all’inizio delle manifestazioni del grande Carnevale di Sciacca”

Ad annunciare che è tutto pronto per la il via alla quattro giorni del carnevale di Sciacca è il presidente della Meridiana Silvio Alessi. “Un’edizione che potremmo definire storica. E non solo per le tante edizioni fin qui svolte della manifestazione carnevalesca, ma anche per le continue novità che si sono registrate in questi due mesi e che noi organizzatori abbiamo dovuto affrontare e superare con grande celerità. Intanto stavolta la festa si svolge a maggio in due fine settimana e con la vendita dei biglietti in città e on line”.

“Ma c’è stato anche il cambiamento del percorso dal centro storico alla Perriera, – aggiunge Alessi – che ci ha costretti a predisporre una seconda organizzazione della festa in maniera completamente diversa dalla prima”. Infine c’è stata anche l’allerta meteo arancione che ci ha costretti a spostare la data del 20 e 21 maggio al 3 e 4 giugno. Un rinvio che non è stato semplice, visto che abbiamo dovuto rimodulare l’organizzazione, i biglietti, il personale e gli artisti. Ma ci siamo riusciti, grazie alla collaborazione di tutti. Dal sindaco Termine e la sua giunta, alle forze dell’ordine e alle istituzioni tutte che si sono adoperate facendo con noi continue riunioni per assicurare anche quest’anno lo svolgimento dell’attesa manifestazione”.

“Non da ultimi i componenti del mio staff che hanno lavorato con impegno e dedizione giorno e notte. – Continua il presidente di Meridiana – E così oggi posso affermare con sollievo e soddisfazione, che tutto è pronto. Si aspetta solo che arrivi sabato 27 maggio, quando alle ore 15 il sindaco Fabio Termine consegnerà le chiavi della città al carro di Peppe ‘Nnappa, per dare finalmente il via a questa edizione del carnevale definito il più antico di Sicilia e il più allegro d’Italia. Dalle 15,15 i carri sfileranno sul Lungomare di via Allende mostrando tutta la loro maestosa bellezza al pubblico locale e non, che li ama e li apprezza. La conferma di questo interesse sono i tanti biglietti che sono stati venduti e che si continuano a vendere sia nelle biglietterie di Sciacca che on line sul sito dedicato WWW.TICKETZETA.IT. Ma anche dalle strutture ricettive che ci confermano di avere ancora tante prenotazioni e dalle attività commerciali e di ristorazione”.

Infine Alessi conclude: “Il carnevale, infatti, muove tanta gente e quindi tanta economia che alla fine resta sul territorio. Noi della Meridiana, per favorire anche coloro che verranno all’ultimo momento, abbiamo attivato quattro biglietterie nei quattro varchi di accesso alla via Allende. Il prezzo agevolato per i residenti non cambia: 4 euro più 1 di diritti. Per quanti arriveranno da fuori sarà di 6 euro + 1 di diritti. Un biglietto dal costo contenuto, forse il più basso per assistere a degli spettacoli. E quando lo spettacolo è di alto livello come quello del carnevale di Sciacca … vi assicuro …lo vale certamente”.