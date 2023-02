Carnevale Sciacca 2023. Pubblicato l’atto di indirizzo con direttive giunta Termine: restano tanti dubbi

Scoperti “oneri ed onori” di ditta e carristi, ma restano tanti dubbi che andranno evidentemente chiariti

Pubblicato l’atto di indirizzo contenente le direttive che l’Amministrazione ha deliberato ed ha indirizzato agli uffici comunali per la pubblicazione. Le direttive – qui il link al documento – contengono gli oneri e gli onori che si aggiudicherà la società che intenderà partecipare al bando.

Oneri ed onori dicevamo perché a conti fatti la ditta si sobbarca la spesa relativa ai servizi che compongono la festa e la rimanenza del costo dei premi da destinare ai carristi. L’atto di indirizzo non lascia però trapelare alcuni dettagli di carattere tecnico come ad esempio le aree che saranno destinate al privato per bancarelle e stand di varia natura, così come non si parla del costo del ticket che, a bocce ferme, sarà a discrezione della ditta che appalterà il servizio? Insomma, i molteplici dubbi che evidenziavamo in precedenti articoli rimangono irrisolti.

Gli aspetti legati alla sicurezza vedono il carrista in prima linea, seguito a ruota dalla Ditta ed infine dall’Amministrazione comunale che, come avvenne nel 2022, ci tiene a precisare che rimarrà sollevata da qualsivoglia responsabilità.

Inoltre, considerazione non da poco, a leggere l’atto di indirizzo nessuna società non del luogo potrebbe essere interessata data l’assenza di chiarezza relativa al genere di festa che si vuole regalare alla città nel prossimo mese di Maggio. Attendiamo ora la pubblicazione ufficiale del bando auspicando che il segretario generale del Comune di Sciacca, il dott. Manlio Paglino, sia chiaro e trasparente nella descrizione analitica di tutto quello che concerne il bando a cominciare dalle tempistiche previste per legge e dalle modalità successive di affidamento.

Quanto accaduto nel 2020 ha drammaticamente e nel modo peggiore in assoluto, accesso i riflettori su molteplici pecche che nel corso degli anni passati non si erano mai evidenziate. Oggi le responsabilità e gli accadimenti degli ultimi giorni in diversi carnevali di Italia dovrebbero indurre carristi e appassionati a valutare con attenzione il da farsi.

Nelle prossime giornate proveremo ad intervistare il segretario generale del Comune di Sciacca per sottoporre alcuni quesiti tecnici legati alla manifestazione ed al capitolato che abbiamo già analizzato in queste ore. Crediamo che la trasparenza rivesta un ruolo importante, soprattutto in vista del Carnevale che ritorna dopo una lunga pausa forzata. Adesso gli occhi rimangono puntati alla tabella legata alla valutazione, con relativi punteggi, delle proposte che perverranno al palazzo di città.