Caro bollette. Salvini: “Invece delle sazioni pensiamo a proteggere italiani, serve scudo economico”

“Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute”. A dirlo, Matteo Salvini in campagna elettorale a Bolzano.

“L’unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas. E’ grave che una parte della politica non lo capisca. Si tratta di un problema continentale e nazionale”, ha aggiunto il leader della Lega.

“Qui non ci sono filorussi, noi siamo filoitaliani e conto che in Europa si sveglino e accendano la luce. Come noi i sindacati e le categorie indicano che l’emergenza è aiutare a pagare le bollette, non perché lo chiede Mosca, ma Bolzano, Milano, Roma”. Salvini ha chiesto “soldi veri subito per aiutare a pagare bollette e luce del gas. Non perché ce lo chiede Putin. Chi se ne frega. Noi rispondiamo agli italiani.

Per il Leader della Lega: “l’Europa ha dovere di proteggere i lavoratori italiani”. Posizione che riprendono quelle espresse a Cernobio: “Abbiamo sempre votato le sanzioni e le manteniamo ma chiediamoci se stanno funzionando – aveva detto Salvini – e soprattutto proteggiamo l’Italia. L’Europa copra le spese per imprese e famiglie”