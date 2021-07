Caronia (ME). Cede la pompa di sollevamento e un 58Enne muore schiacciato sotto il trattore

Una tragedia frutto della casualità: un uomo è morto schiacciato sotto un trattore mentre lo stava riparando

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Caronia, nel messinese. La vittima è Giuseppe Ricciolino di 58 anni, originario del posto ma residente al nord da diversi anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era rientrato al suo paese per una breve vacanza e stava aiutando un amico a sollevare un trattore mediante una pompa idraulica, quando, per cause in corso di accertamento la pompa ha ceduto e il 58enne rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo agricolo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che purtroppo hanno soltanto potuto constatare il decesso dell’uomo che sarebbe morto sul colpo, oltre ai Vigili del fuoco che hanno spostato il trattore.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia sono condotte dai Carabinieri della locale stazione. La salma è stata restituita ai familiari mentre il trattore e l’area dove lo stesso era custodito sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.