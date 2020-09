Caronia (Me). Operaio 37enne muore folgorato mentre lavora in un traliccio dell’alta tensione

Grave incidente sul lavoro un operaio è morto folgorato mentre stava lavorando in un traliccio dell’energia elettrica

È accaduto nelle mattinata di oggi in contrada Buffi, a Caronia, un provincia di Messina. La vittima è un operaio di 37 anni, V. P., originario di Valguarnera in provincia di Enna che lavorava per una ditta privata. L’uomo stava lavorando su un traliccio dell’alta tensione, quando è stato investito da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scapo: il 37enne è morto folgorato. Dai primi rilievi sembra che l’operaio si trovasse a terra insieme ai suoi colleghi intenti a sostituire un cavo, quando è stato colpito da una scossa dell’alta tensione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato l’indagine, mentre la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta sulla dinamica dei fatti.