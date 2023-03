Carri armati inglesi Challenger 2 sono stati consegnati a Kiev

Il ministro della difesa ucraino Reznikov ha pubblicato su Twitter un video con i carri britannici Challenger 2 consegnati a Kiev

Il ministro della difesa ucraino Reznikov ha commentato il “regalo” inglese dicendo: “È stato un piacere provare il primo Challenger 2 ucraino. Questi tank, forniti dal Regno Unito, sono recentemente arrivati nel nostro Paese. Queste fantastiche macchine inizieranno presto le loro missioni di combattimento.

Grazie a Rishi Sunak, Ben Wallace ed al popolo inglese”.

Nessuna reazione da Mosca, che dal canto suo ha più volte sottolineato in passato come tutti i carri occidentali “bruceranno come tutti gli altri” in Ucraina.