Case Green, potrebbero essere fino a 3,7 milioni le case da ristrutturare in Italia entro il 2033: Forza Italia si oppone a direttiva UE

Secondo le stime fatte in base a quanto indicato nel documento della Commissione Europea riguardante la proposta di direttiva sull’efficientamento energetico degli immobili attualmente all’esame dell’Eurocamera – la cosiddetta direttiva sulle case green – , sono tra i 3,1 e i 3,7 milioni gli edifici da ristrutturare in Italia entro il 2033.

Sulla direttiva UE che vorrebbe vedere ristrutturata – per incrementare l’efficienza energetica – praticamente oltre metà della penisola con costi che si preannunciano insostenibili, è intervenuto ieri sui social il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Forza Italia si batterà in tutte le sedi contro la direttiva Ue sulla riqualificazione degli edifici, proprio perchè noi crediamo nell’Europa e vorremmo che si evitassero alcuni gravi errori, che danno argomenti ai nemici dell’integrazione europea. La tutela della salute e dell’ambiente non si realizza in questo modo”.