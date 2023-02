Caso Cospito. Volantino anarchici Fai con minacce a manager: “Verrà colpito a morte davanti alla sua famiglia”

Un lettera minatoria a firma della Federazione anarchica informale (Fai) è stata spedito a diverse aziende italiane. Il testo che è stato spedito a diverse aziende italiane, contiene affermazioni a sostegno dell’anarchico Alfredo Cospito

Nel testo, che proviene da Bolzano, sono formulate minacce di morte nei confronti del manager di una impresa dell’automotive e contiene affermazioni di solidarietà e sostegno ad Alfredo Cospito condannato al 41 bis. La lettera, all’interno di una busta gialla e dattiloscritta, contiene un proiettile e minacce nei confronti di un manager. “Il soggetto ideale per la vendetta”, si legge. Le minacce sono indirizzate in particolare a un manager che lavora nella sede torinese di un’impresa dell’automotive. Si tratterebbe della Iveco Defence Vehicles, brand del gruppo Iveco che produce veicoli da difesa e per la Protezione civile altamente specializzata. Il manager a cui sarebbero state indirizzate nello specifico le minacce di morte sarebbe torinese ma non risiederebbe nel capoluogo piemontese.