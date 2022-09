Caso Nord Stream. Mosca parla di terrorismo e accusa: “Successo in zone controllate da intelligence USA”

Mosca punta il dito verso Washington e parlando di terrorismo di Stato dice: “l’incidente si è verificato nella zona economica esclusiva di Danimarca e Svezia, Paesi NATO pieni di armi americane e che sono completamente controllati dalle agenzie di intelligence americane”

Si riscalda ancora la situazione attorno ai gasdotti del Baltico. Con due dichiarazioni, una del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo cui: “le esplosioni del Nord Stream potrebbero essere state un attacco terroristico” e una del portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova secondo cui le esplosioni sono avvenute in “un’area completamente controllata dalle agenzie di intelligence statunitensi”, Mosca punta dritta il dito verso Washington nel caso dell’ormai ovvio sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano la Russia all’Europa.

La prima a parlare è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al programma TV in diretta di Soloviev ieri, secondo cui “i funzionari di Washington avevano affermato all’inizio di quest’anno che il Nord Stream 2 non sarebbe mai entrato in servizio”.

Zakharova ha poi detto: “Parlando di dove l’incidente si è verificato. Ci sono state accuse secondo cui quelle sono acque neutrali e così via. Ma questa è la zona economica esclusiva di Danimarca e Svezia, Paesi NATO-centrici, pieni di armi di fabbricazione americana e che sono completamente controllati dalle agenzie di intelligence americane”.

Alla Zakharova ha fatto eco oggi il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov che ha detto: “impossibile rispondere alla domanda sulla possibilità di cooperazione tra la Federazione Russa e Stati Uniti nelle indagini sull’emergenza, poiché non abbiamo contatti sostanziali e cooperazione tra le agenzie di sicurezza. ”

“Allo stesso tempo, – dice ancora Peskov – la natura senza precedenti di questo evento, richiede ovviamente una cooperazione molto attiva e intensa. Sembra che si tratti di una sorta di attacco terroristico, possibilmente a livello statale. Questa è una situazione estremamente pericolosa che richiede indagini urgenti “, ha sottolineato il portavoce del Cremlino.

Quando gli è stato chiesto se Mosca avrebbe cercato un’indagine internazionale, ha detto che “tutto dipenderà dalla situazione”. “Naturalmente, qui sarà necessaria la cooperazione di diversi paesi. In una situazione di grave mancanza di comunicazione e riluttanza di moltissimi paesi ad avere contatti con noi su aree così delicate, sorgono molte domande”, ha concluso Peskov alla Tass.