Castellammare del golfo, 22enne cade dallo scooter e muore sul colpo: inutili i soccorsi

Un tragico incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi: un ragazzo di 22 anni è morto perde a seguito di una caduta dallo scooter

È accaduto poco dopo le 9, in contrada Bocca della Carruba a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. La vittima è Fabrizio Aguanno di appena 22 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, Il giovane era alla guida del suo scooter, quando, per cause in corso di accertamento è scivolato ed ha battuto la testa sull’asfalto. Nel violento impatto il 22enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

