Castellammare del Golfo. Scontro tra auto e suv: muorel’ex calciatore Giuseppe D’Angelo, grave la moglie

Tragico incidente mortale nella serata di ieri sera: nello scontro tra due vettura pere la vita l’ex calciatore Giuseppe D’Angelo, figura conosciutissima nel mondo del calcio regionale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 sulla SS187 all’altezza di Castellammare del Golfo, nel trapanese. La vittima è Giuseppe D’Angelo, 58 anni, di Alcamo, ex calciatore noto con il soprannome di “Brady”. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava a bordo di una Toyota Yaris assieme alla moglie, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un suv. Nel violento impatto il 50ene è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti che sono stati trasportai all’ospedale Sant’Antonio di Trapani. Purtroppo l’ex calciatore a causa delle gravi ferite è deceduto podo dopo dopo l’arrivo, mentre la moglie, che ha riportato numerose fratture, si trova ricoverata in prognosi riservata. Illesi i passeggeri dell’altra autovettura.