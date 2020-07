Castellammare del Golfo (TP). Scontro auto-moto che poi si schianta su un muro: perde la vita un 23enne

Un gravissimo incidente costato la vita ad un giovane di 23 anni, si è verificato nelle serata di ieri nel trapanese

È accaduto intorno alle ore 20 di ieri sera, nei pressi della Madonna delle Scale, in via Porta di Fraginesi, prima di arrivare al Belvedere di Castellammare del Golfo nel trapanese. La vittima è Francesco Caleca, di anni 23, operaio di Castellammare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto Yamaha, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Wolkswagen Polo, per poi schiantarsi contro il muro che delimita la carreggiata. Nell’impatto violentissimo il 23enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Castellammare del Golfo, presenti anche Carabinieri e Polizia.