Castelvetrano. A fuoco baraccopoli con 350 migranti all’interno dell’ex cementificio: un morto

Un terribile incendio, pare di natura accidentale, si è sviluppato ieri sera, verso le 23:30 all’interno dell’ex cementificio ‘Calcestruzzi Selinunte’ di Castelvetrano, attualmente trasformato – con i suoi 3000 mq – in una baraccopoli abusiva dove erano stanziati circa 350 lavoratori stagionali extracomunitari.

Durante i soccorsi è stato purtroppo rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo, pare di origini sub-sahariane, la cui identificazione è ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e ben quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Mazara del Vallo, Marsala, Salemi e Trapani con nove mezzi al seguito che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. “Secondo le testimonianze raccolte è verosimile che l’incendio abbia preso origine da un gruppo elettrogeno, durante una manovra di rabbocco del carburante”, la causa, quindi “non sarebbe dolosa, ma accidentale”. A dirlo sono stati gli stessi Vigili del Fuoco intervenuti.



L’ex Calcestruzzi è da tempo abbandonata e da anni veniva occupata dai migranti che raggiungono Campobello di Mazara per la raccolta delle olive. Già per la nuova campagna di raccolta lo avevano occupato con tende di fortuna e alloggi di cartone, eternit e legno. In molti sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo in tempo prima che le fiamme avvolgessero l’intero campo e si sono riversati nelle strade, dove hanno trascorso la notte. Il fuoco ha distrutto alloggi di fortuna, baracche e anche due automobili di proprietà dei migranti lì stanziati, inoltre sono stati seriamente danneggiati dalle fiamme anche alcuni magazzini limitrofi all’ex Calcestruzzi.

