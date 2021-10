Castelvetrano. Auto si schianta sul guardrail che trancia lo sportello: muore una 36enne, ferito il marito

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri nel trapanese: una donna è morta e il marito è rimasto ferito

È accaduto sulla S.P. 81 in direzione Triscina di Selinunte, in territorio di Castelvetrano, nel trapanese. La vittima è Valentina Barzi, 34enne, di Bagheria. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava su una Mercedes guidata dal marito, F.T., 43enne di Castelvetrano, quando, per cause in corso di accertamento, l’auto è sbandata andando a schiantarsi sul guard rail che ha tranciato lo sportello del lato passeggero. Nel violentissimo impatto la donna è morta sul colpo, mentre il marito è rimasto ferito ed è stato trasportato in Ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118, oltre ai i vigili del fuoco e ai carabinieri che si sono occupati di eseguire i rilievi.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/