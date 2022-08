Castelvetrano. Si schianta con lo scooter contro un muro: muore un 27enne. Lascia moglie e un bimbo piccolissimo

Tragedia nella notte, un giovane di 27 anni è morto a caus di un incidente autonomo con lo scooter

È accaduto intorno alle 1,30 nella discesa di via IV novembre, a Castelvetrano, in provincia di Trapani. La vittima è un giovane di 27 anni, Razvan Constantin Zaharia, sposato e papà di un bimbo piccolissimo. Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di un incidente autonomo, il 27enne era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro.

Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.