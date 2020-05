Castelvetrano (TP). Cane seviziato, strangolato con un cavo e poi impiccato: scatta la caccia ai barbari

Un’atrocità indescrivibile ad opera di barbari al momento ignoti, ma attivamente ricercati, operata su un povero cane randagio indifeso

Il ritrovamento è avvenuto venerdì scorso nei pressi di via Errante Vecchia, a Castelvetrano in provincia di Trapani. Ignoti, hanno ucciso un povero cane randagio dopo averlo seviziato e strangolato con un cavo di nylon, con il quale poi lo hanno appeso per la testa.

Un cittadino che ha visto l’animale morto ha chiamato tutte le forze dell’ordine, ma nessuno per ore è intervenuto, ha quindi chiamato Enrico Rizzo, Capo della Segretaria Nazionale del Partito Animalista Europeo che da Trapani si è recato personalmente sul luogo ed ha allertato le Autorità.

È intervento quindi il Veterinario dell’Asp di Trapani, che si è occupato della carcassa e degli esami di rito, a seguito dei quali ha confermato che il povero cane è stato seviziato, strangolato ed impiccato.

Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri che a seguito della denuncia presentata da Rizzo hanno avviato le indagini per risalire ai barbari che hanno commesso questa atrocità.