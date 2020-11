Castelvetrano (TP). Rissa tra 2 famiglie, 57enne muore colto da un malore: inutili i soccorsi

Una rissa tra due famiglie è finita in tragedia: un uomo nella concitazione avrebbe accusato un malore ed è morto

È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Rita Atria, una traversa della via Partanna, a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Secondo quanto al momento ricostruito, tra due nuclei familiari legati da vincoli di parentela è scoppiata una rissa. Nella concitazione del momento, secondo quanto riferito dalla famiglia, un uomo, S. I., 57 anni, di professione muratore con tre figli, avrebbe accusato un malore ed è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nulla hanno potuto fare per il 57enne. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.