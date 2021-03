Castelvetrano (TP). Scontro tra auto e motoape: perde la vita un uomo di 69 anni, 5 i feriti

Un incidente mortale si è verificato nella mattina di oggi nel castelvetranese: nello scontro tra due mezzi un uomo di 69 anni è morto e 5 persone sono rimaste ferire in modo lieve

È accaduto intorno alle 8, nei pressi del bivio tra Triscina e Campobello di Mazara, all’altezza del kartodromo in territorio di Castelvetrano. La vittima è Unitario Mercurio, di 69 anni, originario di Castelvetrano ma residente a Marinella di Selinunte.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo della sua motoape, quando per casue in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Fiesta con a bordo 5 persone, madre, padre e tre figli, tutti componenti di una stessa famiglia. Nel terribile impatto il 69enne è deceduto, ferite, ma non gravemente le persone a bordo dell’auto.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, per eseguire i rilievi sulla dinamica dell’incidente sono arrivati il Nucleo Radiomobile di Castelvetrano e i Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte.