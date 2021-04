Catania, 17enne perde il controllo dello scooter e si schianta sul cordolo: muore sul colpo

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle serata di ieri, un 17enne alla guida di uno scooter è morto dopo un terribile impatto

È accaduto ieri sera, intorno alle 21,30, sul viale Ulisse, nei pressi della concessionaria Citroen, a Catania. La vittima è Enrico Murabito, originario di Tremestieri Etneo, di 17anni, arbitro di Basket. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida del suo scooter 125, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un cordolo che delimita la strada. L’impatto è stato violento e per il 17enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane e la polizia municipale di si è occupate dei rilievi .