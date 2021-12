Catania, 27uccisa uccisa con diversi colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata all’uscita dal lavoro

Giovanna Cantarero, è stata uccisa con diversi colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. Era appena uscita dal panificio dove lavorava

È accaduto intorno alle 21,30 di ieri sera nei pressi del civico 44 di via Alfred Nobel all’angolo con via Salvador Allende, frazione di Misterbianco, a pochissimi chilometri da Catania. La vittima si chiamava Giovanna Cantarero, conosciuta come Jenny, aveva 27 anni e lascia una figlia di meno di due anni.

Secondo quanto al momento ricostruito la donna era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, quando sono stati esplosi contro dei colpi di arma da fuoco da distanza ravvicinata, uno dei quali l’ha ferita mortalmente. Gli spari, in sequenza, sono stati sentiti da diversi residenti della zona. Accanto al corpo è stato trovato il sacchetto con il pane che la giovane doveva portare a casa per la cena, dove l’aspettava la sua piccola, di appena un anno e mezzo.

Sul caso indagano i carabinieri di Catania e del Sis, coordinati dalla Procura di Catania, che stanno interrogando diversi testimoni e cercando di ricostruire la vita della vittima per tentare di risalire all’assassino. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.