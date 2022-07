Catania, 32enne uccisa a coltellate nella sua abitazione: sospettato un minorenne che fa parte della famiglia

Valentina Giunta, 32 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione uccisa con diverse coltellate nel collo e sulla schiena. I sospetti sono concentrati su un minorenne

La donna è stata trovata nella tarda serata di ieri, morta nella sua abitazione di via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del Castello Ursino, nel quartiere San Cristoforo a Catania. Valentina Giunta, 32 anni, è stata trovata riversa nella sua stanza da letto, in una pozza di sangue, con la schiena e il collo ricoperto di ferite inferte con un coltello. La vittima era separata e viveva in quella casa con i due figli maschi, che ieri notte non erano in casa perché pare fossero dai nonni.

A ritrovare il corpo senza vita della donna sono stati gli agenti della squadra Mobile entrati a casa dopo la segnalazione di un familiare che la temeva in pericolo. Gli investigatori in un primo momento hanno ipotizzato il coinvolgimento dell’ex compagno che la 32enne aveva denunciato per maltrattamenti, denuncia poi ritirata, ma dopo i controlli, l’uomo è risultato essere da tempo detenuto per altri motivi e ieri sera si trovava nella sua cella. I sospetti si sono quindi spostati su un minorenne che fa parte dell’entourage stretto della vittima.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro e dalla procuratrice Carla Santocono. Al momento non filtra nessun particolare sull’inchiesta.