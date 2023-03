Catania. Agente di polizia muore a 39 anni colpito da malore improvviso: lascia la moglie e 2 bambine di 15 mesi e 4 anni

La Polizia di Stato piange la scomparsa improvvisa di Massimo Martucci, assistente Capo di soli 39 anni in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Catania

Massimo Martucci, che lascia la moglie e due bambine di 15 mesi e 4 anni piccoli è morto a soli 39 anni, ieri sabato 25 marzo, colpito da un improvviso malore. La notizia dell’improvviso decesso ha profondamente turbato i colleghi e tutti coloro lo hanno conosciuto e che oggi si stringono attorno alla moglie e ai famigliari.

Non appena la notizia si è sparsa, sui social son stati postati numerosi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi. “Ieri ci ha lasciati improvvisamente un grande uomo. L’assistente Capo Martucci Massimo di soli 39 anni in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Catania, Centauro stradalino, un top player”. “

Ed ancora: “Un ragazzo solare, simpatico e generoso un esempio di correttezza e umanità.Un marito amore vole e un papà meraviglioso con un solo pensiero fisso e costante: fare il possibile e l’impossibile per le sue due bambine di 15 mesi e 4 anni e per la moglie con la quale condivideva in tutto e per tutto la sua vita”.

I colleghi hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia.

Questo l’iban per mezzo del quale chiunque voglia, in assoluta riservatezza, può fare qualcosa per aiutare la famiglia in questo momento così tragico: IT31Q0306984070100000001177 Intestato a: VENTIMIGLIA