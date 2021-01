Catania. Botti di Capodanno: bimbo di 8 anni trova petardo per strada e perde due dita

Un bimbo di 8 anni ha perso due dita a causa dell’esplosione di un petardo trovato per strada. I medici stanno tentando di salvargli la funzionalità dell’arto

I botti di capodanno fanno danni anche dopo che la “festa” è finita. La vittima questa volta non è un lanciatore di questi oedigni, ma un incolpevole ragazzino di 8 anni. È accaduto ieri sera a Catania, quando il piccolo ha trovato il petardo per terra che non appena raccolto gli è esploso nella mano sinistra, facendogli saltare due dita.

Subito soccorso è stato portato nell’ospedale Cannizzaro dove è i medici stanno cercando di conservargli la funzionalità dell’arto. Il ragazzino è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza dall’equipe medica del reparto di Chirurgia plastica diretto dal professore Rosario Perrotta.