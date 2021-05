Catania. Bus Amt si schianta contro un palo: 2 feriti gravi, uno elitrasportato e 5 contusi

Grave incidente autonomo questa mattina a Catania: un bus di linea dell’Amt, si è schiantato contro un palo della luce: 2 feriti gravi e 5 contusi

È accaduto poco dopo le 9, sul viale Castagnola, nei pressi del Commissariato della Polizia di Stato, zona Librino, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, un autobus alimentato a metano dell’Azienda Metropolitana dei Trasporti catanese,si è schiantato contro un palo della linea elettrica a media tensione posto ai margini della carreggiata.

Nel forte impatto un passeggero, Salvatore Colomba, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato con elisoccorso in ospedale Cannizzaro. Ferito gravemente anche il conducente del bus Francesco Catania, che è stato trasportato con un’ambulanza al Policlinico. Solo lievi contusioni per gli cinque altri passeggeri a bordo del mezzo.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e le pattuglie della polizia locale e di Stato.

Il sindaco Salvo Pogliese, fa sapere con una nota, è in stretto contatto con il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia per accertare le condizioni dei feriti. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte della polizia di Stato e della polizia locale.