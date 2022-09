Catania. Cade da un’impalcatura del secondo piano: 38enne muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Ennesima tragedia sul lavoro causata forse dalla poca attenzione delle norme di sicurezza: un uomo è morto a seguito di una caduta da un’impalcatura



È accaduto ieri in via Acquicella, a Catania. La vittima è Francesco Castiglione di 38 anni. L’uomo stava ristrutturando la casa del figlio situata al secondo piano di un vecchio stabile e stava lavorando su un’impalcatura da lui costruita in maniera artigianale e senza autorizzazione, quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di parecchi metri.

Nel violento impatto al suolo il 38enne è rimasto gravemente ferito, subito soccorso è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove purtroppo a causa delle gravi ferite riportate poco dopo l’arrivo è deceduto.