Catania. Crolla palazzina nel centro storico: 7 famiglie evacuate, si cercano eventuali dispersi

Una palazzina è crollata in pieno centro storico: sette famiglie sono state evacuate e i vigili del fuoco stanno cercando eventuali dispersi

È accaduto nella notte nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito, in pieno centro a Catania. A crollare è stata una parte di una palazzina, esattamente uno degli appartamenti, che, secondo quanto riferito dal proprietario alla polizia, non era abitato da circa un anno.

A dare l’allarme è stato un residente e sette nuclei familiari che abitano nella parte di palazzina non interessata dal crollo, sono stai evacuati dai vigili del fuoco per precauzione, che stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi, ma secondo fonti investigative presenti sul posto non ci sono vittime né feriti causati dai crolli.

Al momento due squadre di vigili del fuoco con operatori del nucleo Cinofili e dell’Urban search and rescue (ricerca e soccorso urbano) di Catania e Palermo, stanno ancora lavorando tra le macerie, ma come riferito dagli stessi pompieri, si tratta solo di un intervento di protocollo.