Catania. Due cugini di 29 e 30 anni uccisi a colpi di pistola forse sorpresi a rubare in un podere

Le due vittime abitavano a Catania nel quartiere di Librino. L’ipotesi è che qualcuno li abbia sorpresi a rubare ed ha sparato

Due cugini catanesi di 29 e 30 anni sono stati trovati senza vita in un casolare all’interno di un podere di via Roccamena, a Pennisi, frazione della periferia di Acireale. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri da alcuni parenti delle vittime, preoccupati perché i due non avevano ancora fatto rientro a casa.

L’ipotesi più accredita dagli inquirenti è che i due siano stati sorpresi a rubare e che qualcuno li abbia feriti a morte con diversi colpi di pistola. Sul posto stanno operando i carabinieri del comando provinciale e quelli della compagnia di Acireale. Al vaglio degli investigatori è la posizione di un anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona.