Catania. Due giovani di 19 e 23 anni a bordo di una moto sono morti in un incidente in centro città

E’ ancora da stabilire se i due giovani si siano scontrati con altri veicoli o se si tratta di un incidente autonomo

E’ accaduto nella notte all’altezza dell’incrocio tra corso Indipendenza e Corso IV Novembre, a Catania. Le vittime sono Alfio Cuffari, 19 anni, e Salvo Giardino, 23 anni. Secondo una prima ricostruzione i due giovani viaggiavano a bordo di una moto quano per cause in corso di accertamento sono incappati in un incidente sul quale è ancora da stabilire se sia stato autonomo o se i sono altri mezzi coinvolti. In ogni caso l’esito per i due ragazzi è stato fatale e i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constarne il decesso.

I rilievi eseguiti della polizia municipale sono infatti mirati anche alla ricerca di tracce di altre mezzi e gli agenti stanno visionando le telecamere della zona nella speranza che fossano fornire dettagli utili a ricostruire il tragico impatto nel quale hanno perso la vita Alfio e Salvo.

Salvo Giardino lavorava in un hotel ed era un grande appassionato di moto sin da piccolo e ha avuto diversi mezzi a due ruote, si può certamente dire che era un guidatore esperto. Per questo si sta cercando di capire se in qualche modo ci siano altri mezzi coinvolti nell’incidente mortale o quale sia stato l’imprevisto che ha fatto perdere il controllo della moto al guidatore.