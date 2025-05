Catania. È morto in ospedale anche secondo motociclista 43enne coinvolto nello scontro tra 2 moto in via Due Obelischi

Non c’è l’ha fatta il motociclista 43enne che aveva riportato gravi ferite alla testa nell’incidente di via Due Obelischi

Sebastiano Romano di 43 anni è, la seconda vittima dello terribile scontro tra due moto avvenuto, intorno alle ore 22, di lunedì 5, nella zona nord di Catania, al confine con Gravina e Sant’Agata Li Battiati. Romano, conosciuto come Seby, era titolare di una attività commerciale in via Simili. Lascia la moglie e tre figli. L’altra vittima è Angelo Puglisi morto sul colpo.

Il 43enne dato in primo momento per morto, è stato trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale Cannizzaro e ricoverato in condizioni gravissime per un trauma cranico nel reparto di Rianimazione del nosocomio catanese. Purtroppo nonostante l’intervento dei medici, è deceduto.

La dinamica dello scontro è in corso di accertamento e le autorità stanno ancora cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto nell’incidente il cui bilancio ora è di due morti.

Pubblicità Pubblicità