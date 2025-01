Catania. Esplode per fuga di gas palazzina di tre piani a San Giovanni Galermo: ci sarebbero diversi feriti – Video

Una palazzina di tre piani ancora in costruzione, è crollata sembra per una una fuga di gas, al momento ci sarebbero di 4 persone ferite

La violenta esplosione si è verificata questa sera in via Fratelli Gualandi, a San Giovanni Galermo a Catania. Secondo le prime notizie ancora da accertare, una fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani dove pare c’erano dei lavori in corso. L’esplosione è stata sentita e vista in tutta la zona.

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze e pattuglie di carabinieri e polizia. Alcuni anziani sono stati fatti sgomberare dalle loro abitazioni. Dalle prime informazioni, ancora da verificare, al momento ci sarebbero 4 persone ferite,