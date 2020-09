Catania. Genitori con bimbo di 26 giorni su scooter senza casco e assicurazione: denunciati e 9.158 euro di multa

In tre con un bimbo di 26 giorni su scooter già radiato e sottoposto a sequestro amministrativo e senza assicurazione, con il papà senza patente, questa la scoperta dei poliziotti

La Polizia di Stato l’altro ieri nel quartiere Librino a Catania, ha fermato uno scooter su cui viaggiavano due genitori senza casco, che tenevano tra di loro il figlioletto, un neonato di appena 26 giorni. Già questo sarebbe bastato per denunciare i due, ma le sorprese per gli agenti non erano finite, il padre infatti non aveva conseguito la patente, il veicolo che era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, senza targa, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo e non aveva alcuna documentazione. Inoltre aveva gli indicatori direzionale e luce posteriori rotti.



Un mix di reati amministrativi di tutto rispetto a cui si aggiunge la gravità che il bimbo era tenuto in braccio dalla madre. I due alle domande degli agenti, si sono giustificati dicendo che stavano andando a far visita ad una zia e i poliziotti in quel momento, hanno lasciato che i due andassero in casa della parente, ma li hanno convocati il giorno successivo in questura.

Qui redatto il verbale, lo scooter è stato sequestrato definitivamente ai fini della confisca ed è stato affidato in giudiziale custodia al soccorso stradale, mentre padre e madre sono stati denunciati per aver omesso la doverosa cautela nell’accudire al figlio e sanzionati con una multa di 9.158 euro per vari illeciti previsti dal codice della strada.