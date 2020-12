Catania. Giallo sulla morte di una 24enne: sarebbe giunta in ospedale ferita e sotto l’effetto di alcol e droga

Una giovane di 24 anni, Ylenia Bonavera, è morta in ospedale dove sarebbe arrivata sotto l’effetto di alcol e droga, ma è giallo sulle cause del decesso



Sarebbe arrivata nella notte all’ospedale Garibaldi centro di Catania, sotto l’effetto di alcol e droga in ospedale, dove poco dopo è deceduta. La vittima è Ylenia Bonavera di 24 anni, ma le cause della morte sono ancora poco chiare. Un primo esame cadaverico ha evidenziato una ferita di arma da taglio ad una spalla, insieme ad una sospetta overdose. La giovane sarebbe arrivata in ospedale in gravi condizioni accompagnata da un amico, che gli investigatori della gravi squadra mobile etnea stanno sentendo. Ylenia Bonavera viveva a Catania e, secondo quanto accertato, non aveva un lavoro. Gli investigatori stanno passando a setaccio le frequentazioni della vittima

Ylenia Bonavera nel 2017 fu protagonista di una terribile storia: fu aggredita, poi cosparsa di liquido infiammabile e bruciata dall’ex fidanzato che adesso è in carcere.

I corpo della 24enne è stato portato all’obitorio dell’ospedale Garibaldi in attesa dell’esame autoptico. Alla giovane sarebbe già stato eseguito un esame tossicologico che avrebbe dato esito positivo. Non si esclude il decesso per overdose.