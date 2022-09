Catania. Il giornalista Giacomo Glaviano premiato con “Il Pennino d’Oro”: la cerimonia il 4 settembre

Il Pennino d’Oro al giornalista Giacomo Glaviano per l’impegno mostrato verso la cultura siciliana dell’Associazione “Ideali di Giustizia e Verità”, dedicato alla Patrona di Catania Sant’Agata e ispirato ai principi dei magistrati Chinnici, Falcone e Borsellino

La cerimonia di consegna al Gran Galà del 4 settembre a Viagrande di Catania nella splendida cornice ottocentesca di Villa Di Bella all’insegna della Cultura e dell’Arte condotta dal giornalista Umberto Teghini, per festeggiare l’Anniversario dell’Associazione presieduta da Carmen Privitera “Ideali di Giustizia e Verità A.P.S.” titolata a S.Agata e ispirata ai principi dei Magistrati Chinnici, Falcone e Borsellino.

Per il decano dei giornalisti di Sciacca Glaviano, presidente della Federazione Nazionale dei Giornalisti e Scrittori di Turismo (Fijet) si tratta del ventunesimo riconoscimento per la sua attività e l’impegno mostrato negli anni verso la cultura siciliana e il turismo, importantissimo settore in piena evoluzione – sottolinea il premiato – che per il suo ulteriore sviluppo deve coinvolgere cittadini e turisti con attività e servizi sempre più innovativi.

Nel corso della serata, alla presenza dei Sindaci dei Comuni dell’Interland catanese verrà presentata la Borsa di Studio istituita alla Memoria di Benedetto Privitera, motorista Compagnia Alitalia, donata allo Studio Teologico San Paolo di Catania e ad uno studente dei Camilliani di Acireale “Casa San Camillo” e premiate altre personalità civili, militari ed ecclesiastiche.